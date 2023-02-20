В Одессе объявили штормовое предупреждение: будет ветрено

Во второй половине дня понедельника. 20 февраля 2023 года, в Одессе ожидаются сильные порывы западного ветра. Его скорость может достигать 15-20 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ветреная погода будет держаться до конца сегодняшнего дня и в течение суток 21 февраля.

В мэрии города призывают городан и гостей Одессы быть бдительными осторожно передвигаться под деревьями и линиями электропередач из-за большой вероятности падения веток и кабелей, а также не оставлять под ними свои авто.

Из-за шторма в Черном море усиливается и минная опасность.

«В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102», – предупреждают в мэрии.