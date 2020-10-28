В Одессе неуправляемое авто влетело в заправку (видео)

В Одессе автомобиль влетел в автозаправочную станцию и другую машину, которую в это время как раз заправляли.

ДТП произошло днем во вторник, 27 октября, на улице Атамана Головатого.

Как сообщили в Патрульной полиции Одесской области, 24-летний водитель Mitsubishi на небезопасной скорости не справился с управлением машиной.

Полицейские начали оперативно тушить машину, она задымилась. Потом подоспели спасатели. Взрыва и жертв удалось избежать.

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