В Одессе неизвестные под видом нацгвардейцев пытаются обыскивать прохожих (видео)

В Одессе участились случаи, когда неизвестные в камуфляжной одежде под видом бойцов Национальной гвардии Украины (НГУ) пытаются обыскивать прохожих и даже отбирать у них личные вещи.

В Нацгвардии заявили о своей непричастности к этому объяснили, как отличить настоящего гвардейца от фейкового. Такое видео распространила воинская часть 3012 НГУ.

Главное отличие: гвардейцы не носят камуфляж, их форма оливкового или синего цвета. У бойцов НГУ на униформе есть нашивки с фамилиями, жетоны, спецсредства, погоны. У гвардейцев в синей форме есть еще и нагрудная камера видеозаписи.