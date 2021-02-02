В Одессе не хотят расставаться с Новым годом (фото)

На дворе февраль, кто-то уже рассуждает о весне и даже о лете, а если присмотреться к улицам Одессы, то, кажется, Новый год у многих еще не окончился. Многие живут под знаком любимого праздника и по принципу «не расстанусь с Новым годом».

Уже целый месяц года пролетел, «главные» елки давно убраны, непогода внесла много сложностей в нашу жизнь, а Новогодье у многих продолжается.

Вчера обратила внимание: стоит себе красотка-елочка при всем новогоднем параде у Приморской райадминистрации. Заглянула на Привоз: там тоже с украшенной елкой не расстаются. В новогоднем убранстве красуется и елка на Сенной площади.

Многие магазины и прочие заведения тоже не торопятся расставаться с новогодним убранством. Может, ждут, когда наступит Новый год Быка по Восточному календарю – 12 февраля?

А еще стоит поднять голову и полюбоваться, как многие балконы все еще при новогоднем параде, как двери красуются рождественскими веночками, а целая группа Санта-Клаусов все еще пытается залезть кому-то в окно, чтобы поздравить с Новым годом еще раз.

Трудно расставаться с любимыми праздниками…

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