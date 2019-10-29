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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе нашли участок под строительство альтернативного подъезда к порту

В Одессе нашли участок под строительство альтернативного подъезда к порту

Горсовет выделил 41 гектар земли на полях фильтрации. Там построят новую дорогу, ведущую в порт.

Решение приняла земельная комиссия одесской мэрии.

Об этом сообщает vo.od.ua.

При этом его еще должны утвердить на ближайшей сессии горсовета 30 октября.

После этого землю официально передадут Администрации морских портов Украины.

Дорогу построят в обход “Евротерминала”. Это будет альтернативный подъезд к морским воротам города. По словам руководства порта, его, скорее всего, сделают платным.

Фото: storage1b.censor.net

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