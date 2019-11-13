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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе начнут отключать электричество за долги

В Одессе начнут отключать электричество за долги

Санкциями грозят в «Одессаоблэнерго». К таким мерам могут прибегнуть из-за больших долгов потребителей.

По данным компании, за электроснабжение должны 62 тысячи одесситов. При этом общая сумма задолженности составляет 51,2 миллиона гривен. Энергетики отмечают, что эта задолженность возникла еще в 2018 году — до того, как взимать плату с населения вместо «Одессаоблэнерго» стало ООО «Одесская областная энергоснабжающая компания».

В январе одесситы получили квитанции от новой компании, но оставались что–то должны «Одессаоблэнерго». Причем в новых квитанциях эта задолженность не указывалась.

В компании допускают, что об этих «хвостах» горожане могли забыть или не знать. Однако от отключения это не спасет: по закону принудительно отключать свет могут уже начиная с 200 гривен долга. А за восстановление электроснабжения придется платить уже от 560 до 1460 гривен. Узнать, есть ли задолженность, можно в личном кабинете на сайте «Одессаоблэнерго» или по телефонам (068)750-90-90 и (095) 750-90-90.

Фото: images.pushkinska.net

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