В Одессе начнут отключать электричество за долги

По данным компании, за электроснабжение должны 62 тысячи одесситов. При этом общая сумма задолженности составляет 51,2 миллиона гривен. Энергетики отмечают, что эта задолженность возникла еще в 2018 году — до того, как взимать плату с населения вместо «Одессаоблэнерго» стало ООО «Одесская областная энергоснабжающая компания».

В январе одесситы получили квитанции от новой компании, но оставались что–то должны «Одессаоблэнерго». Причем в новых квитанциях эта задолженность не указывалась.

В компании допускают, что об этих «хвостах» горожане могли забыть или не знать. Однако от отключения это не спасет: по закону принудительно отключать свет могут уже начиная с 200 гривен долга. А за восстановление электроснабжения придется платить уже от 560 до 1460 гривен. Узнать, есть ли задолженность, можно в личном кабинете на сайте «Одессаоблэнерго» или по телефонам (068)750-90-90 и (095) 750-90-90.

Фото: images.pushkinska.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.