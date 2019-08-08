В Одессе начали укреплять склон в историческом центре

Проходя по Ланжероновскому спуску, ведущему от Литературного музея на Таможенную площадь, наш корреспондент услышала шум работающей техники.

Оказалось, что как раз в это время рабочие вывешивали пояснительную табличку на стене одного из зданий, находящихся на спуске.

На ней указано, что в городе начались работы по укреплению склона и стабилизации оползневых процессов в пределах территории от спуска Ланжероновского, 2 до спуска Польского, 8.

Заказчиком работ выступает управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета. Генеральный подрядчик — ООО «СТИМАКС».

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