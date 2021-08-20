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В Одессе на углу Ришельевской и Базарной сносят пристройку: что будет с надстройкой? (фото, видео)

В Одессе на углу Ришельевской и Базарной сносят пристройку: что будет с надстройкой? (фото, видео)

В Одессе сносят незаконную пристройку в доме на углу улиц Ришельевской и Базарной. Кроме пристройки, на старом доме еще имеется внушительный новодел – надстройка. Что будет с ней?

Пристройку сносят, причем быстрыми темпами, сообщает на своей странице в Facebook глава одесского ГАСКа Александр Авдеев.

«Демонтируем незаконную пристройку (нахалстрой) на Ришельевской, 41. Владельца мы неоднократно предупреждали и судились против захвата городской земли и надстройки этажей. Но его это не остановило. Вместе с представителями Приморской районной администрации, городской безопасности, КП «Одеспроект» и КУ «Муниципальная стража» демонтируем незаконные конструкции», – сообщает Александр Авдеев.

 

Не я начал эту войну !🚫

Опубликовано Александром Авдеевым Пятница, 20 августа 2021 г.

Напомним, о ситуации с пристройкой и надстройкой по этому адресу мы уже рассказывали. Ситуация «интересная»: над старым домом выросло совершенно новое строение.

ГАСК по этому поводу подал заявление в суд об отмене разрешительных документов на это строительство. Но Окружной административный суд тогда встал на сторону застройщика.

На сегодняшний день демонтируют пристройку. Что же будет с надстройкой?

Как сообщает глава ГАСКа, по этому поводу уже подана апелляционная жалоба на решение Окружного административного суда.

Ну а с пристройкой на Ришельевской, 41 уже пришлось проститься…

снос незаконной пристройки2

снос незаконной пристройки3

Фото и видео: Facebook-страница Александра Авдеева

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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