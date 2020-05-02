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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на Торговой начался ремонт тротуара (фото)

В Одессе на Торговой начался ремонт тротуара (фото)

На улице Торговой, в месте, где она граничит с Коблевской, начался капитальный ремонт тротуара.

Место это очень оживленное даже в карантинные времена. Напротив — Новый базар, а сами работы ведутся у здания № 29/31, в котором расположен «Центр первичной медико-санитарной помощи №14» департамента здравоохранения Одесского горсовета.

Как сообщается официально, здесь заменят старое асфальтобетонное покрытие тротуара на новое — с тротуарной плиткой с укладкой тактильных указателей на пандусах пешеходных переходов.

Здесь также обновят асфальтобетонное покрытие парковочной кармане рядом с Центром медпомощи № 14. На тротуаре собираются установить 61 антипарковочний столбик и 3 урны.

Окончание работ запланировано на конец мая текущего года.

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