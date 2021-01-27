В Одессе на Таирова активно убирают последствия непогоды (фото, видео)

Сегодня на Одессу обрушился снегопад и сильный ветер, а к обеду и вовсе пошел проливной дождь. Несмотря на такие условия, работники коммунальных служб все равно вышли убирать последствия непогоды. Как это было на Таирова, запечатлел корреспондент «Одесской жизни».

С самого утра коммунальщики вооружились лопатами и начали активно убирать снег. Ситуацию усугубил дождь, который превратил сугробы в болото, но на качество работы он не повлиял. Больше проблем доставили опавшие ветки деревьев, которые мешались под ногами на каждом шагу.

На дороги также вывели спецтехнику. Например, так убирали мокрый снег во дворах:

Напомним, в ночь на среду, 27 января, Одессу засыпало снегом. Ожидается, что снегопад продлится до вечера, за сутки выпадет месячная норма осадков.

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