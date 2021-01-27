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В Одессе на Таирова активно убирают последствия непогоды (фото, видео)

В Одессе на Таирова активно убирают последствия непогоды (фото, видео)

Сегодня на Одессу обрушился снегопад и сильный ветер, а к обеду и вовсе пошел проливной дождь. Несмотря на такие условия, работники коммунальных служб все равно вышли убирать последствия непогоды. Как это было на Таирова, запечатлел корреспондент «Одесской жизни».

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С самого утра коммунальщики вооружились лопатами и начали активно убирать снег. Ситуацию усугубил дождь, который превратил сугробы в болото, но на качество работы он не повлиял. Больше проблем доставили опавшие ветки деревьев, которые мешались под ногами на каждом шагу.

Таирова, снег, уборка
Таирова, снег, коммунальщик с лопатой
Таирова, уборка снега
Таирова, убирают снег
Таирова, снег, дорожка
Таирова, снег, пешеходы
Таирова, снег неубранный
Таирова, снег, ветка
Таирова, снег, ветки под ногами

На дороги также вывели спецтехнику. Например, так убирали мокрый снег во дворах:

Напомним, в ночь на среду, 27 января, Одессу засыпало снегом. Ожидается, что снегопад продлится до вечера, за сутки выпадет месячная норма осадков.

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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