В Одессе на ремонт лечебницы на Молдаванке потратят 13 миллионов гривен

Речь идет о помещении “Центра неотложной помощи”, что на улице Болгарской, 38.

Об этом пишет pushkinska.net.

В здании больницы подлатают потолки и стены, поменяют паркет на керамическую плитку, укрепят колонны и перегородки.

Кроме того, заменят все коммуникации, поставят сигнализацию, а вместо старых дверей установят металлопластиковые. Также для Центра первичной помощи закупят операционный стол и кое-какое оборудование.

На все это уйдет больше 13 миллионов гривен, их выделят из городского бюджета. Пока в мэрии ищут подрядчика, объявили тендер. Победителя определят 12 ноября. А все ремонтные работы планируют завершить до конца 2020 года.

Фото: пресс-служба одесской мэрии