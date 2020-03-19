В Одессе на период карантина закрыли онкодиспансер

Областной онкодиспансер временно прекращает прием и госпитализацию больных.
Об этом сообщает со ссылкой на информацию пациентов dumskaya.net.
По данным издания, главврач медицинской структуры Олег Лукьянчук подписал соответсвующее распоряжение.
Решение связано с необходимостью выполнять требование Минздрава о соблюдении норм карантина во избежание распространения коронавируса.
Консультировать больных будут удаленно – по телефону. Попасть на прием можно будет по окончанию карантина. Плановые операции тоже перенесут на другие даты.
Также есть информация, что на карантин отправилось еще несколько больниц и диспансеров.
Фото: infoport.live, dumskaya.net
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!