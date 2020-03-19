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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на период карантина закрыли онкодиспансер

В Одессе на период карантина закрыли онкодиспансер

Областной онкодиспансер временно прекращает прием и госпитализацию больных.

Об этом сообщает со ссылкой на информацию пациентов dumskaya.net.

По данным издания, главврач медицинской структуры Олег Лукьянчук подписал соответсвующее распоряжение.

Решение связано с необходимостью выполнять требование Минздрава о соблюдении норм карантина во избежание распространения коронавируса.

Консультировать больных будут удаленно – по телефону. Попасть на прием можно будет по окончанию карантина. Плановые операции тоже перенесут на другие даты.

Также есть информация, что на карантин отправилось еще несколько больниц и диспансеров.

Фото: infoport.live, dumskaya.net

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