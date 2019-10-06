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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на месте мусорной свалки будут обезвреживать опасный газ

В Одессе на месте мусорной свалки будут обезвреживать опасный газ

Строительство станции дегазации на месте единственной свалки Одесской области станет первым шагом многофункционального проекта по очистке региона от мусора.

Станция по обеззараживанию отравляющих веществ должна заработать уже следующей весной. По информации издания «Думская», на полигоне твердых бытовых отходов «Дальницкие карьеры» уже заложили временную капсулу. А сама станция – это первый этап реализации масштабного инвестиционного проекта, стоимостью в 100 миллионов гривен.

Этот проект реализовывает компания «Clear Energy». Директор компании Роман Микитчик рассказал, что первая стадия – возведение станции, которая будет извлекать газ метан с полигона и сжигать его. Также там будет электростанция, мощностью 3 МВт, – самая большая в Украине. Таким образом, энергию от переработки отравляющих веществ начнут продавать по зеленому тарифу в сеть. Второй этап – завод по переработке мусора, а третий – энергетическая утилизация мусора.

В свою очередь, вице-мэр Павел Вугельман сказал, что строительство станции решит важнейшую экологическую проблему. А полигон твердых бытовых отходов «Дальницкие карьеры» уже давно нуждается в изменении целевого назначения.

Фото: supertachki.ru

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Артем Виноградов
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