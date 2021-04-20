В Одессе на Даче Ковалевского обновляют магистральный водопровод

Специалисты приступили к замене второго участка водовода, который проходит по улице Марии Демченко от Вильямса, далее по улице Долгой — к Тепличному переулку. Данный трубопровод является одним из основных и обеспечивает питьевой водой жителей части Киевского района, Большого Фонтана и Черноморки. Изношенную чугунную трубу диаметром 600 мм решили заменить на новую. На этом участке специалисты проложат порядка 1600 метров новой полиэтиленовой трубы, гарантийный срок эксплуатации которой не менее 50 лет.

Напомним, в прошлом году заменили 1060 метров первого участка этого водопровода от улицы Ореховой до улицы Львовской.

Работы проводятся в рамках инвестиционной программы предприятия с использованием, как традиционного метода раскопок, так и современного бестраншейного способа. Завершить перекладку водовода на этом участке планируется до конца лета, после чего останется заменить порядка 800 метров участка до улицы Львовской. Таким образом весь этот водопровод протяженностью более 3 километров будет обновлен.

По словам директора «Инфоксводоканала» Игоря Лысенко, в 2020 году специалистами предприятия проложено более 16,5 тысяч метров новых сетей. «Обновление сетей остается одним из приоритетных направлений и в текущем году, ведь от этого зависит бесперебойное и качественное водоснабжение одесситов», отметил руководитель «Инфоксводоканала».