В Одессе на Балковской заменили тепломагистраль

В Одессе завершились работы по замене тепломагистрали на улице Балковской.

Об этом рассказала сегодня директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.

«Нам удалость завершить, как и обещали, в пятницу монтаж новой 700-й магистрали, которая находится на Балковской и проходит под железной дорогой. Проверили стыки и сейчас заполняем систему. ТЭЦ, в свою очередь, готовится к запуску парового котла, чтобы подать теплоноситель в дома одесситов», — сказала Позднякова.

По ее словам, задержка в проведении работ произошла из-за того, что сотрудников предприятия не хотели допускать на объект, который находится на частной территории.

Ремонт удалось начать в субботу, когда в ситуацию вмешались работники полиции и департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета.

Напомним, сегодня, 13 ноября, в некоторых домах на Черемушках в Одессе отключили отопление в связи с ремонтными работами отключили отопление.

Фото: old.omr.gov.ua