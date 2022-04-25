В Одессе мужчина транслировал пасхальную службу в россию: планировал теракт?

Неизвестный вел прямую трансляцию скопления людей перед одесским храмом и звонил на российские номера. Мужчину задержали.

Об этом сообщила представитель патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

С помощью смартфона мужчина вышел в прямой эфир и показывал скопление одесситов в одном из городских храмов во время проведения пасхальной службы.

Поведение мужчины привлекло внимание правоохранителе. Они проверили его документы и содержимое телефона. Оказалось, что в записной книжке у него много контактов российских абонентов, на которые он постоянно звонил. Документов, удостоверяющих личность при этом он не имел.

Поэтому мужчину задержали и передали следователям для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Всего за минувшие сутки полицейские проверили на улицах 52 подозрительных человека.

Фото иллюстративное