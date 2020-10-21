В Одессе мошенники пытались переоформить на себя здание налоговой в центре города

В Одессе задержали двоих мошенников, которые пытались завладеть недвижимостью Государственной фискальной службы.

Их поймали 20 октября, когда они пытались передать на регистрацию нотариусу поддельные документы на право собственности на здание площадью более 2 тыс. кв. метров в центре Одессы.

Нотариусу мошенники хотели заплатить 40 тыс. долларов, сообщили в прокуратуре Одесской области.

Ранее в Одессе мошенники пытались зарегистрировать право собственности на помещения в знаменитом доме Руссова в Одессе.