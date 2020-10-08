В Одессе капитально ремонтируют двор на Пастера (фото)

Возле Одесского ТЮЗа ремонтируют тротуар (фото) В Одессе на улице Греческой возле театра юного зрителя имени Юрия Олеши идет капитальный ремонт тротуара. Сейчас демонтируют старое дорожное покрытие и готовят основание для плитки. ПОДРОБНЕЕ

Одесская филармония может повысить свой статус Одесская филармония может получить статус “национальной”. Он может упростить получение финансирования для капитального ремонта здания филармонии. ПОДРОБНЕЕ