В Одессе капитально ремонтируют двор на Пастера (фото)

В Одессе во дворе по улице Пастера, 44 идет капитальный ремонт. Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, сейчас здесь разбирают старое покрытие.
В этом дворе планируется обновить асфальтобетонное покрытие площадки и проездов, установить бортовой камень и обустроить карман под мусорные контейнеры.
Работы хотят закончить до конца октября.
Ремонт заказало управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о капитальном ремонте двора на улице Коблевской, 30 и тротуара возле Одесского театра юного зрителя.
Фото: пресс-служба Одесского горсовета