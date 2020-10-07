Возле Одесского ТЮЗа ремонтируют тротуар (фото)

Одесская филармония может получить статус “национальной”. Он может упростить получение финансирования для капитального ремонта здания филармонии.

На бульваре Жванецкого по-прежнему хлопотно, его капремонт (начат весной прошлого года) продолжается. Но участок бульвара от Художественного музея до ул. Торговой уже открыт, и мы уже можем рассказать о больших изменениях.

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