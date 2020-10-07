Возле Одесского ТЮЗа ремонтируют тротуар (фото)

В Одессе на улице Греческой возле театра юного зрителя имени Юрия Олеши идет капитальный ремонт тротуара. Сейчас демонтируют старое дорожное покрытие и готовят основание для плитки.
Как сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, заказчиком работ выступает управление дорожного хозяйства горсовета.
Здесь планируют переложить бортовой камень и уложить новое покрытие с тактильной плиткой. Также здесь появится перильное ограждение.
Ремонт планируется закончить до конца октября, если позволит погода.
Фото: пресс-служба Одесского горсовета
Ранее “Одесская жизнь” писала, что на Коблевской, 30 в Одессе проводится капитальный ремонт двора.