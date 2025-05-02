По информации городского совета, изменение маршрутов связано с ремонтными работами, которые проводит филиал «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс». Работы осуществляются на улице Пантелеймоновской, 46. Характер работ требует приостановления или изменения движения общественного транспорта на этом участке.

В связи с этим, движение трамвайных маршрутов №5 и №28 организовано по новым, временным схемам:

№5 курсирует по маршруту «Автовокзал — Куликово поле»,

№28 — по маршруту «улица Пастера — Куликово поле».

Привычные конечные остановки или участки маршрутов пока недоступны.

Отмечается, что изменения являются временными и будут действовать до завершения ремонтных работ. Пассажирам трамвайных маршрутов №5 и №28 рекомендуют учитывать эти изменения при планировании своих поездок по городу и заранее знакомиться с актуальными схемами движения.

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