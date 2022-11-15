В Одессе из-за перебоев со светом не ходит часть трамваев и троллейбусов

Массированный ракетный обстрел Украины привел к перебоям со светом. Из-за этого в Одессе частично не ходит общественный электротранспорт.

В Городском совете Одессы сообщили, что трамвайные маршруты №5, 7, 10, 12, 13, 21, 27 и троллейбусный маршрут №8 не функционируют или работают по измененным маршрутам.

В Одесской ОВА сообщили, что результате массированного ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины в Одесской области вводятся экстренные графики отключений электроэнергии для стабилизации работы энергосистемы. Поэтому в городе Одессе и некоторых районах Одесской области отсутствует свет.