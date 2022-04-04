В Одессе из-за аварии остались без света жители поселка Котовского

Сегодня, в понедельник, 4 апреля, в Одессе временно остались без света жители нескольких улиц в Суворовском районе.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, электроснабжение отсутствует по таким адресам:
- ул. Пестеля;
- ул. Парковая;
- пер. Испанский
и других, прилегающих к ним улицах.
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По данным компании «ДТЭК Одесские электросети», причина отключения света – аварийное повреждение оборудования на линии.
Электроснабжение планируется возобновить сегодня ориентировочно в 17:00 часов.
Проверить свой адрес можно по ссылке.
Также можно оставить заявку в чат-ботах:
либо позвонив в Колл-центр:
- (095) 750-90-90;
- (068) 750-90-90;
- (048) 705-90-90;
- (073) 750-90-90.
Одесситов просят пользоваться только официальной информацией и сохранять спокойствие.