В Одессе ищут везучего вора, который за полминуты обнес магазин крутой техники (видео)

Инцидент произошел в центре города, на улице Ришельевской.

Неизвестный проходил мимо и решил зайти в магазин электроники.

Об этом рассказали представители торговой точки, выложив видео в сеть.

Он дернул ручку – оказалось незаперто. Так мужчина легко попал внутрь – и тут удача: в магазине не было не души.

Денег, правда, воришка в кассе не нашел. Зато разжился крутой техникой – двумя квадрокоптерами, экшн-камерой и ручкой для нее.

Сигнализация сработала и выехала охрана, но злоумышленник уже успел скрыться со своей добычей. Чтобы сорвать куш, ему понадобилось примерно секунд 30.

Искать вора правоохранителям помогут записи, сделанные на камеры видеонаблюдения.

Фото, видео: хуdessa

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