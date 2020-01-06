В Одессе ищут везучего вора, который за полминуты обнес магазин крутой техники (видео)

Инцидент произошел в центре города, на улице Ришельевской.
Неизвестный проходил мимо и решил зайти в магазин электроники.
Об этом рассказали представители торговой точки, выложив видео в сеть.
Он дернул ручку – оказалось незаперто. Так мужчина легко попал внутрь – и тут удача: в магазине не было не души.
Денег, правда, воришка в кассе не нашел. Зато разжился крутой техникой – двумя квадрокоптерами, экшн-камерой и ручкой для нее.
Сигнализация сработала и выехала охрана, но злоумышленник уже успел скрыться со своей добычей. Чтобы сорвать куш, ему понадобилось примерно секунд 30.
Искать вора правоохранителям помогут записи, сделанные на камеры видеонаблюдения.
Фото, видео: хуdessa
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