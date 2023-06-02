Новости Одессы и Одесской области

В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение: гроза, шквальный ветер и похолодание

В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение: гроза, шквальный ветер и похолодание

В Одессе и Одесской области на 3 июня 2023 года объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Одесском городском совете со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Синоптики прогнозируют грозу и шквальный ветер 15-18 м/с. Днем в регионе ожидаются кратковременные дожди, гроза.

Температура в Одессе ночью 16-18 °C, днем 21-23 °C.

В Одесской области температура ночью 13-17°С, днем 20-25°С.

На автодорогах области видимость добра.

Кроме того, на наш регион надвигается холодный фронт, и с завтрашнего дня, 3 июня, синоптики прогнозируют резкое похолодание.

похолодание

Фото: телеграмм-канал The weather lab

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