В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение: гроза, шквальный ветер и похолодание

В Одессе и Одесской области на 3 июня 2023 года объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Одесском городском совете со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Синоптики прогнозируют грозу и шквальный ветер 15-18 м/с. Днем в регионе ожидаются кратковременные дожди, гроза.
Температура в Одессе ночью 16-18 °C, днем 21-23 °C.
В Одесской области температура ночью 13-17°С, днем 20-25°С.
На автодорогах области видимость добра.
Кроме того, на наш регион надвигается холодный фронт, и с завтрашнего дня, 3 июня, синоптики прогнозируют резкое похолодание.
Фото: телеграмм-канал The weather lab