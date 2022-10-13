В Одессе и области началась охота за превышающими скорость: список дорог

Погоня со стрельбой в Одессе: как в Аркадии «собирателя звезд» ловили (видео) Ночью в одесской Аркадии патрульные полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем. Чем все закончилось, рассказал у себя в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Он также опубликовал видео погони, сравнив ее с компьютерной игрой GTA. ПОДРОБНЕЕ