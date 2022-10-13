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В Одессе и области началась охота за превышающими скорость: список дорог

В Одессе и области началась охота за превышающими скорость: список дорог

13 октября в Украине выходят на охоту на нарушителей скорости полицейские с приборами TruCAM. Произойдет это и в Одесской области.

Телеграм-канал «Одесская жизнь» просит водителей соблюдать скоростные ограничения и быть внимательными на участках таких дорог:

  • М-05 Киев – Одесса, 360-440 км, 442-463 км
  • М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, 0-57 км (в направлении Мелитополя), 0-57 (в направлении Одессы)
  • М-15 Одесса – Рени, 4-43 км, 186-230 км

А также:

  • М-28 Одесса – Южный – М-14 с подъездами, 19-26 км (новый участок)
  • Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши — М-15, 8-14 км (новый участок)

Есть «охотники» и на улицах городов Одесской области.

Одесса:

  • Люстдорфская дорога
  • улица Балковская
  • Николаевская дорога
  • улица Атамана Головатого,
  • улица Краснова,
  • Южная дорога,
  • улица Черноморского казачества,
  • Киевское шоссе
  • проспект Шевченко

Измаил:

  • проспект Мира
  • проспект Суворова
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Редакция ПРОФИЛЬ

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