В Одессе и области началась охота за превышающими скорость: список дорог

13 октября в Украине выходят на охоту на нарушителей скорости полицейские с приборами TruCAM. Произойдет это и в Одесской области.
Телеграм-канал «Одесская жизнь» просит водителей соблюдать скоростные ограничения и быть внимательными на участках таких дорог:
- М-05 Киев – Одесса, 360-440 км, 442-463 км
- М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, 0-57 км (в направлении Мелитополя), 0-57 (в направлении Одессы)
- М-15 Одесса – Рени, 4-43 км, 186-230 км
А также:
- М-28 Одесса – Южный – М-14 с подъездами, 19-26 км (новый участок)
- Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши — М-15, 8-14 км (новый участок)
Есть «охотники» и на улицах городов Одесской области.
Одесса:
- Люстдорфская дорога
- улица Балковская
- Николаевская дорога
- улица Атамана Головатого,
- улица Краснова,
- Южная дорога,
- улица Черноморского казачества,
- Киевское шоссе
- проспект Шевченко
Измаил:
- проспект Мира
- проспект Суворова