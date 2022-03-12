В Одессе и области меняется время комендантского часа

С завтрашнего дня, воскресенья, 13 марта 2022 года, на территории Одессы и Одесской области меняется время комендантского часа. Об этом сообщают в Одесской областной военной администрации.

Так, с 13 марта комендантский час будет длиться с 20:00 до 06:00 часов.

Ранее комендантский час в Одессе и области начинался в 19:00 часов.

Напомним, во время комендантского часа запрещено пребывание людей в указанные часы на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.