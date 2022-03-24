В Одессе и других городах обезвредили ботофермы, занимавшиеся провокациями

Служба безопасности Украины прекратила работу сеть «ботоферм» агрессора. Сети действовали в Киеве, Одессе, Днепре, Виннице и других крупных украинских городах.

Занимались «ботофермы» рассылкой СМС на номера украинских абонентов с угрозами и требованиями сдаваться. Еще одни направлением их преступной деятельности было распространение провокаций с целью посеять межнациональную рознь. В частности, между украинцами и венграми на Закарпатье.

Во время обысков оперативниками было изъято оборудование, сим-карты, сервера и записи с планами провокаций.

Руководил деятельностью сети на территории страны житель Киева. Он заранее выехал за пределы Украины.

В группировку входило около 20 человек, с четко распределенными обязанностями: региональные руководители, администраторы сервисов и технический персонал, работавший с массами.