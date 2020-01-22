В Одессе хотят построить завод по производству лекарств

Одесские чиновники думают над тем, что построить у нас фармацевтический завод.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

По информации мэрии, одесские власти рассчитывают на поддержку индийских инвесторов. Мэр уже встретился с представителями известной индийской компании, имеющей опыт в этой отрасли, Spectrum Pharmatech Consultants Pvt. Ltd. и обсудил перспективы сотрудничества. У компании, по данным горсовета, уже есть опыт в реализации подобных проектов и она готова на всех этапах оказать поддержку одесситам.

На заводе хотят обустроить собственный центр разработки медпрепаратов со всеми условиями для работы научного отдела. Это позволит трудоустроить специалистов, а главное – сделать в будущем дешевле некоторые лекарства для населения. Кроме того, власти надеются благодаря производству по максимуму обеспечить медикаментами людей из социально незащищенных категорий.

Фото: f.azh.kz

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