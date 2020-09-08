В Одессе граждане Узбекистана выкрали и убили турка

В Одессе вынесли приговор троим бандитам, которые похитили и убили гражданина Турции.

Дело было летом 2017 года. Трое иностранцев проникли в квартиру на улице Филатова и похитили гражданина Турции. Они требовали с него выкуп – 60 тысяч долларов. А когда поняли, что деньги не получат, убили заложника.

Труп закопали в лесополосе.

Задержали убийц быстро, но приговор им вынесли недавно. Теперь трое граждан Узбекистана отсидят по 15 лет в украинской тюрьме.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.