В Одессе горела девятиэтажка, жильцов эвакуировали (фото)

Три с половиной недели прошло с момента пожара в доме на улице Бунина. Здание сильно пострадало, и сейчас не пригодно для проживания. Часть жильцов мэрия временно разместила в детском лагере «Мрія», остальные же разъехались кто куда. Но уже почти месяц никто из погорельцев не знает, что будет дальше с ними и их квартирами. По словам пострадавших, чиновники не составили план действий и пытаются «замять» тему из-за отсутствия финансовых средств на ремонт. Чтобы узнать о планах, жильцы с Бунина решили встретиться с главами профильных структур и потребовать ответы.