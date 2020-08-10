В Одессе горела девятиэтажка, жильцов эвакуировали (фото)

В Одессе вечером в воскресенье, 9 августа, горела квартира на улице Левитана (микрорайон Таирова).

Пожар ликвидировали, но огонь успел охватить площадь в 50 кв. метров. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Во время тушения пожара из дома эвакуировали 10 жильцов, в том числе троих детей.

Никто не пострадал.

Фото: ГСЧС