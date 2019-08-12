В Одессе двухлетний малыш сам разгуливал по кладбищу

Одесские патрульные нашли двухлетнего мальчика, который сам гулял по второму Христианскому кладбищу.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Вечером в воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что на кладбище между могил без присмотра взрослых бегает маленький мальчик.

Его пьяная бабушка объяснить ничего не могла, однако нецензурно выражалась в адрес полицейских.

В ее мобильном телефоне нашли номер мамы ребенка, однако она сказала, что может забрать сына только после 21:00.

Бабушку отправили в отделение полиции, а мальчика передали инспекторам ювенальной превенции.