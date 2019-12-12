Новости Одессы и Одесской области

В Одессе дружелюбный вор обчистил прохожего, пока обнимал

В Одессе дружелюбный вор обчистил прохожего, пока обнимал

На поселке Котовского необычным способом ограбили одессита.

К мужчине у развлекательного заведения подошел незнакомец.

Сделав вид, что давно его знает, он бросился обнимать одессита.

Об этом сообщает пресс-служба облГУНП.

На самом деле, злоумышленника заинтересовала золотая цепочка у горожанина. Притворившись, что хочет обняться, вор незаметно снял с его шеи украшение.

После, как будто опомнившись, что обознался, грабитель заторопился прочь. Когда удивленный произошедшим одессит пришел в себя, то заметил пропажу.

Но к тому моменту воришки уже и след простыл.

Пострадавший обратился в полицию. При этом мужчина отметил, что украденная у него цепочка стоит около 25 тысяч гривен.

Уже через пару часов правоохранители установили личность мошенника. Им оказался ранее судимый за кражи 34-летний рецидивист.

За правонарушение его могут отправить за решетку на срок от четырех до шести лет.

Фото: static-eu.insales.ru

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить