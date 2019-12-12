В Одессе дружелюбный вор обчистил прохожего, пока обнимал

К мужчине у развлекательного заведения подошел незнакомец.

Сделав вид, что давно его знает, он бросился обнимать одессита.

Об этом сообщает пресс-служба облГУНП.

На самом деле, злоумышленника заинтересовала золотая цепочка у горожанина. Притворившись, что хочет обняться, вор незаметно снял с его шеи украшение.

После, как будто опомнившись, что обознался, грабитель заторопился прочь. Когда удивленный произошедшим одессит пришел в себя, то заметил пропажу.

Но к тому моменту воришки уже и след простыл.

Пострадавший обратился в полицию. При этом мужчина отметил, что украденная у него цепочка стоит около 25 тысяч гривен.

Уже через пару часов правоохранители установили личность мошенника. Им оказался ранее судимый за кражи 34-летний рецидивист.

За правонарушение его могут отправить за решетку на срок от четырех до шести лет.

Фото: static-eu.insales.ru

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