В Одессе дезинфицируют объекты в парках и скверах: особое внимание — детским площадкам (фото)

Из-за угрозы пандемии коронавируса в КП «Горзелентрест» сообщили об усилении мер по санитарной обработке объектов в парках и скверах города.

Сотрудники предприятия в спецодежде с помощью специальных распылителей дезинфицируют элементы паркового благоустройства.

Как заверяют в «Горзелентресте», это происходит без вреда для здоровья людей и окружающей среды.

– Работники предприятия каждое утро выполняют работы по дезинфекции детских и спортивных площадок, скамеек, бульваров и других мест пребывания людей, расположенных в парках и скверах Одессы, – сообщают в ведомстве. – На детских площадках каждые два часа выполняются работы по протиранию игровых элементов дезинфицирующими хлорными средствами. Особое внимание уделяется качелям, турникам, горкам — то есть тем элементам, с которыми дети находятся в тактильном контакте.

Кроме того, выполняются работы по дезинфекции спецтехники, гаража, раздевалок и других помещений предприятия.

Фото: КП «Горзелентрест»

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