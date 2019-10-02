В Одессе чиновники не знают, куда деть 700 миллионов бюджетных гривен

Деньги из бюджета развития города повисли в воздухе. Все потому, что распорядители никак не могут решить, куда их пристроить.

Об этом на аппаратном совещании в горсовете заявила директор финдепартамента Светлана Бедрега.

В целом, по ее словам, остались невостребованными 700 миллионов гривен. Теперь, если до 30 октября не подать зяавку на их целевое использование, средства не успеют “провести” через госказначейство.

В итоге, деньги, заложенные на нынешний год, могут остаться неиспользованными. А внести их в бюджет следующего года будет проблематично.

Фото: gazeta.dp.ua