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В Одессе будут реставрировать помещения Украинского театра (фото)

В Одессе будут реставрировать помещения Украинского театра (фото)

Памятник архитектуры на улице Пастера, 15 – Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. Василия Василько – в скором времени ожидает большой ремонт. А именно: реставрация помещений.

Тендер, объявленный областным департаментом капитального строительства на сумму более 24 млн грн, опубликован на сайте госзакупок Prozorro.

Подрядчика будут выбирать 17 мая.

реставрация Украинского театра, тендер

По условиям тендерной документации, подрядчик должен отреставрировать вестибюль театра, фойе, греческий зал, репетиционный зал, гримерки, лестницы, помещения под сценой, кабинет директора и двери.

Кроме ремонта внутри, также планируется реставрация фасада здания.

Здание Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. Василия Василько возникло на месте расположенных здесь зерновых складов. Памятник архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Здание театра Сибирякова (Украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько)».

Украинский театр в Одессе, старые фото

Украинский театр в Одессе, старые фото2

Здание театра было построено в 1900-1903 гг. по проекту архитектора С.А. Ландесмана. Новый театр был задуман певцом, опытным антрепренером и театральным деятелем Александром Сибиряковым. Одесситы называли его «Сибиряковским».

Украинский театр в Одессе, старые фото3

Украинский театр в Одессе, старые фото4

У этого здания непростая судьба – он знал много пожаров:

  • 1906 г. – первый пожар в театре потребовал значительной внутренней перестройки здания. По просьбе Сибирякова городские власти сменили «несчастливый» номер дома – с 13-го на 15-й;
  • 1913 г. – снова пожар в театре;
  • 1914 г. – сокрушительный пожар, после которого театр был восстановлен в несколько измененном виде архитектором Моисеем Линецким.

Верхнее фото и скриншот тендера – автора, фото театра в разные годы – ресурс «Старая Одесса в фото»

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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