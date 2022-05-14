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В Одессе будут бесплатно и анонимно тестировать на ВИЧ и гепатит

В Одессе будут бесплатно и анонимно тестировать на ВИЧ и гепатит

Акция по бесплатному тестированию на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С состоится в понедельник 16 мая 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Тестирование пройдет с 13:00 до 15:00 в волонтёрском центре в помещении школы №117 по адресу Ришельевская, 18 (вход с ул. Жуковского).

Все желающие смогут бесплатно и конфиденциально протестироваться с помощью мультитеста: 1 капля крови – 15 минут – 4 анализа (ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, сифилис).

Мероприятие организовано благотворительной организацией «100 процентов жизни. Одесса» и Городским центром профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета.

Акция приурочена к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа и Европейской неделе тестирования на ВИЧ и гепатиты, которая проводится с 16 по 23 мая 2022 года.

При проведении мероприятия будут соблюдены все меры безопасности, в случае воздушной тревоги все будут направлены в ближайшее укрытие.

тестирование на вич и гепатит

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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