В Одессе будет ходить меньше троллейбусов и трамваев 10 октября – сколько останется?

В Одессе пустят дополнительные автобусы для избирателей в день выборов В день местных выборов, 25 октября, в Одессе пустят дополнительный транспорт для подвоза горожан, проживающих на значительном расстоянии от избирательных участков в Киевском и Суворовском районах города. ПОДРОБНЕЕ

Стратегический пункт «Куликовое поле» в Одессе: возможно ли доехать домой? (фоторепортаж) В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Одессе усилились проверки соблюдения карантинных норм в общественном транспорте. Один из таких «постов» появился на конечной 17-го трамвая в районе Куликового поля. Корреспондент «Одесской жизни» побывал там и узнал, как все работает. ПОДРОБНЕЕ