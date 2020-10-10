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В Одессе будет ходить меньше троллейбусов и трамваев 10 октября – сколько останется?

В Одессе будет ходить меньше троллейбусов и трамваев 10 октября – сколько останется?

Сегодня, 10 октября, в работе одесского электротранспорта произойдут изменения.

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Как стало известно «Одесской жизни», с 6:00 до 17:00 часов из-за аварийных работ компанией «ДТЭК Одесса» будет приостановлена работа трех тяговых подстанций коммунального предприятия «Одесгорэлектротранспорт». В этой связи произойдут изменения в работе ряда маршрутов:

  • на маршруте №12 будут работать 4 трамвая вместо 8;
  • на маршруте №28 – 5 трамваев вместо 8;
  • трамвай №20 сегодня ходить не будет;
  • на троллейбусном маршруте №10 между улицей Инглези и ж/д вокзалом будут курсировать 8 троллейбусов, а между ж/д вокзалом и улицей Приморской – 2 троллейбуса;
  • на троллейбусном маршруте №7 по действующему маршруту будут ходить 5 троллейбусов, а между улицей Архитекторской и ж/д вокзалом – 6 троллейбусов.

Фото иллюстрационное

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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