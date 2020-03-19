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Новости Одессы и Одесской области

Бойцы с погоней и стрельбой задержали в Одессе подозреваемых в разбое (фото, видео)

Бойцы с погоней и стрельбой задержали в Одессе подозреваемых в разбое (фото, видео)

Одесситы стали свидетелями задержания подозреваемых в разбойном нападении.

Об этом сообщает 7kanal.com.ua.

Сойцы спецподразделения КОРД преследовали автомобиль “Ниссан”.

Погоню заметили очевидцы на ул. Большой Арнаутской. Правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов, попав в автомобиль.

В итоге задержать беглецов удалось на ул. Грушевского. Говорят, машина остановилась, так как спецназовцы прострелили ей колеса.

Никто из людей от выстрелов не пострадал. Предварительно известно, что задержали четверых. Их судьбу решит следствие.

Фото, видео: 7kanal.com.ua

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