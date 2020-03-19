Бойцы с погоней и стрельбой задержали в Одессе подозреваемых в разбое (фото, видео)

Об этом сообщает 7kanal.com.ua.

Сойцы спецподразделения КОРД преследовали автомобиль “Ниссан”.

Погоню заметили очевидцы на ул. Большой Арнаутской. Правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов, попав в автомобиль.

В итоге задержать беглецов удалось на ул. Грушевского. Говорят, машина остановилась, так как спецназовцы прострелили ей колеса.

Никто из людей от выстрелов не пострадал. Предварительно известно, что задержали четверых. Их судьбу решит следствие.

Фото, видео: 7kanal.com.ua

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