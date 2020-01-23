В Одессе благоустраивают территорию у Оперного театра (фото)

Об этом сообщает официальный сайт города.

Там пришло в негодность твердое покрытие, поэтому его решили заменить.

Уже начали снимать старуют плитку с тротуаров. После этого рабочие подготовят бетонное основание.

На него будут мостить новую плитку. В целом планируют заменить 948 кв. м покрытия.

В планах коммунальщиков – у спеть с ремонтом до начала курортного сезона.

Фото: пресс-служба одесской мэрии

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