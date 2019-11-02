В Одессе бесплатно покажут французские короткометражки

3 ноября в Одессе запланировали провести первый Международный франко-украинский фестиваль короткого метра «МОСТ Кинофест». Вход – свободный.
Фестиваль организован при поддержке департамента культуры и туризма Одесского городского совета, Odessa Film Office, Посольства Франции в Украине, а также Французского института в Украине/Альянс Франсез Одесса.
Место проведения:
Urban Music Hall — ул. Ришельевская, 33
Программа кинофестиваля:
14:00 – Открытый круглый стол «Какое место занимают женщины в современном украинском кинематографе?».
17:00 – Показ пяти фильмов конкурсной программы фестиваля.
Фильмы конкурсной программы:
L’AGE DES SIRÈNES d’Héloïse Pelloquet (Эра русалок, режиссера Элоиз Пеллокет) ,
2016 – 24 минуты.
LAZARE de Tristan Lhomme (Лазарь, режиссера Тристан Ломм),
2016 – 22 минуты.
LES PETITES MAINS de Rémi Allier ( Маленькие руки, режиссера Реми Аллье),
2017 – 15 минут.
DES FLEURS de Baptiste Petit-Gats ( Цветы, режиссера Батиста Пети-Гатса) ,
2018 – 19 минут.
CHASSE ROYALE de Lise Akoka et Romane Gueret (Королевская охота, режиссеров Романа Гере и Лиз Акока)
2016 – 28 минут.
По словам организаторов, мероприятие призвано стать культурным мостом между городами побратимами Одессой и Марселем.
Фото: medias.myfrenchfilmfestival.com