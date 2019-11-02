В Одессе бесплатно покажут французские короткометражки

3 ноября в Одессе запланировали провести первый Международный франко-украинский фестиваль короткого метра «МОСТ Кинофест». Вход – свободный.

Фестиваль организован при поддержке департамента культуры и туризма Одесского городского совета, Odessa Film Office, Посольства Франции в Украине, а также Французского института в Украине/Альянс Франсез Одесса.

Место проведения:

Urban Music Hall — ул. Ришельевская, 33

Программа кинофестиваля:

14:00 – Открытый круглый стол «Какое место занимают женщины в современном украинском кинематографе?».

17:00 – Показ пяти фильмов конкурсной программы фестиваля.

Фильмы конкурсной программы:

L’AGE DES SIRÈNES d’Héloïse Pelloquet (Эра русалок, режиссера Элоиз Пеллокет) ,

2016 – 24 минуты.

LAZARE de Tristan Lhomme (Лазарь, режиссера Тристан Ломм),

2016 – 22 минуты.

LES PETITES MAINS de Rémi Allier ( Маленькие руки, режиссера Реми Аллье),

2017 – 15 минут.

DES FLEURS de Baptiste Petit-Gats ( Цветы, режиссера Батиста Пети-Гатса) ,

2018 – 19 минут.

CHASSE ROYALE de Lise Akoka et Romane Gueret (Королевская охота, режиссеров Романа Гере и Лиз Акока)

2016 – 28 минут.

По словам организаторов, мероприятие призвано стать культурным мостом между городами побратимами Одессой и Марселем.

Фото: medias.myfrenchfilmfestival.com