В Одессе автомобилист избил полицейского до черепно-мозговой травмы

Об этом сообщает облГУНП.

Автомобилист во время общения с патрульными вел себя агрессивно. Он затеял словесную перепалку, а позже в ход пошли кулаки.

В итоге пострадал один из полицейских. Он получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

По факту начато уголовное производство. Злоумышленнику грозит до двух лет исправительных работ, до шести месяцев ареста, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Фото: mykharkov.info

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