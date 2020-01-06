В Одессе авто охранной фирмы не разминулось с кроссовером (фото)

ДТП произошло на углу улицы Еврейской и Александровского проспекта.

Там кроссовер Toyota RAV4 не смог поделить дорогу с легковушкой, принадлежащей охранному агентству.

В итоге машины столкнулись.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает odessa.online.

Предварительно известно, что люди не пострадали. При этом оба автомобиля оказались поврежденными. У кроссовера разбита передняя часть, а у машины охранной фирмы помята левая сторона, при этом практически отвалилась задняя дверца.

Фото: odessa.online

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