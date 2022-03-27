В Одессе арестовали вражеского агитатора

Суд принял решение взять под стражу с помещением в СИЗО одессита, который распространял в соцсетях призывы сдать украинские регионы РФ и перейти на сторону армии страны-агрессора.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Предварительно известно, что фигурант с 2020 года по 24 марта 2022 года размещал в Фейсбук посты с вражеской пропагандой.

Во время обыска в доме у агитатора нашли флаги РФ и Черноморского флота России, а также пистолет.

Следствие по ч.2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) проводят сотрудники СБУ.