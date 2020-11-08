В Одессе 9 ноября на день отключат газ – кому не посчастливится

Завтра, в понедельник, 9 ноября, в Одессе отключат газ жителям 7 улиц.
Как сообщили в мэрии города, причина – ремонтные работы на надземном газопроводе среднего давления по улице Абрикосовой, на участке от улицы Дубовая Роща до улицы Семена Яхненко (Бабушкина).
Так, с 09:00 до 17:30 без газоснабжения останутся такие адреса:
- ул. Абрикосовая, 1а, 1б, 1в, 1г;
- ул. Макаренко, 26/225, 39;
- Фонтанская дорога, 118а, 114, 114/2, 114/4;
- ул. Ореховая, 2а, 2б, 4, 4а;
- пер. Пионерский, 1, 1а;
- пер. Всеволода Змиенко (Бабушкина), 2, 8;
- ул. Семена Яхненко (Бабушкина), 1, 1/7 кв. 1-6, 1/8 кв. 1-5, 1/2, 1/3, ¼, 1/5, 1/6.