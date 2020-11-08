В Одессе 9 ноября на день отключат газ – кому не посчастливится

Завтра, в понедельник, 9 ноября, в Одессе отключат газ жителям 7 улиц.

Как сообщили в мэрии города, причина – ремонтные работы на надземном газопроводе среднего давления по улице Абрикосовой, на участке от улицы Дубовая Роща до улицы Семена Яхненко (Бабушкина).

Так, с 09:00 до 17:30 без газоснабжения останутся такие адреса: