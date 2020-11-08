Новости Одессы и Одесской области

В Одессе 9 ноября на день отключат газ – кому не посчастливится

В Одессе 9 ноября на день отключат газ – кому не посчастливится

Завтра, в понедельник, 9 ноября, в Одессе отключат газ жителям 7 улиц.

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Как сообщили в мэрии города, причина – ремонтные работы на надземном газопроводе среднего давления по улице Абрикосовой, на участке от улицы Дубовая Роща до улицы Семена Яхненко (Бабушкина).

Так, с 09:00 до 17:30 без газоснабжения останутся такие адреса:

  1. ул. Абрикосовая, 1а, 1б, 1в, 1г;
  2. ул. Макаренко, 26/225, 39;
  3. Фонтанская дорога, 118а, 114, 114/2, 114/4;
  4. ул. Ореховая, 2а, 2б, 4, 4а;
  5. пер. Пионерский, 1, 1а;
  6. пер. Всеволода Змиенко (Бабушкина), 2, 8;
  7. ул. Семена Яхненко (Бабушкина), 1, 1/7 кв. 1-6, 1/8 кв. 1-5, 1/2, 1/3, ¼, 1/5, 1/6.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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