В Одессе 5 спасателей вытаскивали мужчину из канализации

Сегодня утром, 14 ноября, в Одессе мужчина по неосторожности упал в канализационный колодец. Понадобилась помощь спасателей.
Как рассказали в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, инцидент произошел на улице Фабричной, 1. На место незамедлительно прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда. Они достали мужчину из колодца при помощи спасательной веревки. Помощь медикам спасенному не понадобилась.
В операции были задействованы пятеро спасателей.
Фото: пресс-служба ГСЧС Одесской области