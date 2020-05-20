В Одессе 22 мая откроется автокинотеатр: как это будет работать и где купить билет?

Свои ежедневные показы автокинотеатр начнет в пятницу, 22 мая, на паркинге отельного комплекса «ОК Одесса» (Гагаринское Плато, 5). Об этом сообщается на сайте Автокинотеатров Kinolife Cinema.

Одесский автокинотеатр рассчитан на 40 авто. Кино можно будет посмотреть только сидя в салоне автомобиля. Звук при этом будут транслировать через FM-волну. Поп-корн и напитки – доступны в ассортименте.

Зрителям покажут новое зарубежное, украинское и фестивальное кино, подборки короткометражек и классику кинематографа. Зрители даже смогут голосовать за фильмы, которые хотят посмотреть. Сообщается, что скоро можно будет увидеть такие фильмы как «Зеленая книга» и «Паразиты». А 22 мая в 19:30 состоится показ фильма «Против всех врагов: история Джин Сиберг».

Билеты уже можно купить на сайте сети Kinolife Cinema.

Фото: Freepik

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