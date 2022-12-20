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В Одессе 21 декабря отключат газ: список адресов

В Одессе 21 декабря отключат газ: список адресов

Из-за аварии на распределительном газопроводе на Артиллерийской, 4 по нескольким адресам в среду, 21 декабря 2022, с 9:00 до 18:00 будет отключена подача газа. Об этом сообщили в АО Одессагаз.

Список адресов:

  • 2-й пер. Черепановых 9, 12;
  • ул. Академическая 1;
  • ул. Армейская 8г, 8в, 8б, 11к1, 11к2;
  • ул. Артиллерийская 3, 4, 4/2, 4а, 4в;
  • ул. Зоопарковая 1, 8в;
  • ул. Краснова 3б;
    ул. Люстдорфская дорога, 5;
  • ул. Маршала Говорова 10/6, 3а, 8;
  • ул. Сегедская 13а;
  • ул. Транспортная 3, 3/1, 5, 5а;
  • ул. Фонтанская дорога 3, 6, 6/1.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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