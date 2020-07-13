В Одессе 14 июля на нескольких улицах отключат свет: кто останется без электричества?

Что делать, если соседи воруют электричество? В последнее время хищение электроэнергии становится явлением довольно частым явлением. Можно ли самостоятельно выяснить, произошла ли кража, как определить ущерб и куда обращаться по факту хищения электроэнергии? ПОДРОБНЕЕ