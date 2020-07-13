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В Одессе 14 июля на нескольких улицах отключат свет: кто останется без электричества?

В Одессе 14 июля на нескольких улицах отключат свет: кто останется без электричества?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 868 домов.

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Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 14 июля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й Деревообделочный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 7, 3б, 11а, 25г, 1а, 2а, 13а, 9а, 8, 25б, 8б, 19в, 25а, 6а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 27
  • 1-й Украинский переулок 2, 5а, 11, 4, 10, 6а, 8, 5, 9, 3, 7, 6, 1, 9а
  • 2-й переулок Костанди 1, 2, 3, 4, 5, 4Б, 4А, 7А, 5А, 14А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  • 2-й Украинский переулок 1, 2
  • 2-я Станционная улица 22, 22А
  • 3-й переулок Костанди 9, 8/3, 7, 6, 13, 2А, 11, 3, 1/3, 4, 57, 2Б, 8, 2, 2Г
  • 4-й Деревообделочный переулок 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 45Б, 73А, 47А, 48, 23Б, 20Б, 52Б, 45А, 14а, 93а, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117
  • 5-й Деревообделочный переулок 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 147, 137Б, 83А, 41А, 66б, 3а, 51Б, 139А, 32А, 46б, 29б, 107Б, 9А, 83Б, 8А, 137А, 174, 40А, 2а, 105Б, 4а, 85А, 74а, 40Б, 44Б, 93А, 52Б, 30а, 9Б, 129в, 19Е, 52А, 66А, 29А, 51А, 129А, 44А, 4б, 77Б
  • Балковская улица 7, 7А, 1, 9
  • Деревообделочная улица 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 6б, 14б, 43а, 62а, 78а, 10а, 40а, 62б, 25а, 41б, 39б, 8б, 10б, 6а, 45, 10в, 43б, 7а, 33а, 39а, 4а, 3б, 27а, 29б, 22а, 48а, 78б, 27б, 41а, 3а, 29а, 64б, 27в, 8а, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 40б
  • Зелёный проспект 1а, 1, 3, 14, 18, 21
  • Испанский переулок 2а
  • Костанди улица 5/11, 5, 6, 7, 9, 13/В-2, 6Г, 5/15, 7/29, 5/12, 7/33, 5/13, 5/4, 7/39, 7/41, 14/А, 8/3, 14/4, 14/7, 13В, 14/9, 6е, 13Б-2, 15В, 12/2, 17А, 8/5, 10А, 8/8, 24б, 15А, 14/24, 22а, 18В, 8/2, 6А, 13А, 14/26, 17В, 24г, 5А, 6Д, 14/21, 6Б, 15/Б, 14уч11, 14в, 6к, 7/5, 14/20, 10В, 18Б, 14/2, 18А, 14/23, 14Ж, 23А, 12А, 13Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 86, 87, 89, 147, 722, 14/12
  • Куприна улица 9а
  • Парковый переулок 77/1, 77, 79, 81
  • переулок Гаршина 5/7, 5/3, 18
  • Промышленная улица 22
  • Радиальная улица 1, 2, 4
  • Разумовская улица 28, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58
  • Селекционная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22А, 18А, 2Г, 21, 23а, 22, 23, 24, 25
  • Скидановская улица 3, 5, 7
  • Тракторна вулиця 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 2б, 2а, 12А, 24, 26, 28
  • Фонтанская дорога 78/24
  • Химическая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4а, 7а, 200а, 6а, 200б, 12, 200, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Академика Глушко проспект 13, 17, 19, 17/1, 17/2
  • Горизонтальная улица 49А, 49, 50
  • Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 41а, 60б, 49/1, 42А, 2А, 29, 8А, 15А, 60а, 50А, 43А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62
  • Магистральная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 31в/2, 72А, 35а, 33б, 35/2, 6В, 31д, 31В/1, 18А, 33 б, 6а, 31Н, 12А, 39А, 74А, 31а7, 33а, 62А, 42а, 31Б, 31К, 31Л, 31г, 55А, 19А, 31Е, 47В, 12б, 41А, 33/2, 53а, 33а4, 68д, 28А, 31А, 59Г, 16А, 31\4, 50а, 49А, 31з, 59А, 21А, 38, 8А, 31В, 37А, 45Б, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105
  • Нескучная улица 57, 61, 52А, 52А14, 52, 59
  • переулок Гагарина 20
  • Проточный переулок 3, 8, 1/1, 1, 5
  • Сосюры улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 13а, 66А, 61А, 31а, 1а, 20а, 68, 18б, 18а, 5а, 76а, 59А, 33а, 74А, 71, 29А, 74, 73, 76, 82, 75, 70, 69, 80, 78, 72
  • Ученическая улица 26
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