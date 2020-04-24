В Одеську область доставили 24 автомобілі екстреної допомоги

З санітарної автобази у Одесі машини відправилися у райони області.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

– Передав ключі від 24 автомобілів медикам Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, – повідомив Куций.

Відтак, всі 45 автомобілів класу С, з дотриманням всіх процедур комплектування та оформлення, вже приступили до несення медичної служби.

Нові машини мають портативні апарати штучної вентиляції легень та сучасне реанімаційне обладнання. Кожна бригада забезпечена в необхідній кількості масками, рукавичками та захисними костюмами.

– Переконаний, ця техніка служитиме медикам так само надійно, як і вони служать для кожного з нас, мешканців Одеської області, – додав очільник області.

Фото: Одеса.Онлайн

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.