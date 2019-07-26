В Одеському парку з’явилась літня ковзанка

Покриття на ковзанці не з льоду,а з високомолекулярного поліетилену.

У парку імені Т.Г. Шевченка, а саме біля Карантинної арки, відкрилася ковзанка.

Про це повідомляє «Думская».

Особливість ковзанки у тому, що покриття створене з високомолекулярного поліетилену. Такий матеріал відрізняється низьким коефіцієнтом тертя і високою зносостійкістю. Таким покриттям користуються канадські хокеїсти.

«Вхід на ковзанку безкоштовний. Однак для того, щоб орендувати ковзани, необхідно залишити під заставу посвідчення особи та 200 грн. Час катання необмежений», – розповідають співробітники ковзанки.

Атракціон був у Києві та Львові, у Одесі він залишатиметься впродовж місяця, до 25 серпня.

Фото: «Думская»