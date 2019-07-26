fbpx

Новости Одессы и Одесской области

В Одеському парку з’явилась літня ковзанка

В Одеському парку з’явилась літня ковзанка

Покриття на ковзанці не з льоду,а з високомолекулярного поліетилену.

У парку імені Т.Г. Шевченка, а саме біля Карантинної арки, відкрилася ковзанка.

Про це повідомляє «Думская».

Особливість ковзанки у тому, що покриття створене з високомолекулярного поліетилену. Такий матеріал відрізняється низьким коефіцієнтом тертя і високою зносостійкістю. Таким покриттям користуються канадські хокеїсти.

«Вхід на ковзанку безкоштовний. Однак для того, щоб орендувати ковзани, необхідно залишити під заставу посвідчення особи та 200 грн. Час катання необмежений», – розповідають співробітники ковзанки.

Атракціон був у Києві та Львові, у Одесі він залишатиметься впродовж місяця, до 25 серпня.

Фото: «Думская»

 

 

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить